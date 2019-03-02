Серхио Рамос повторил рекорд Эль Класико
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос повторил рекорд Эль Класико, сообщает Mister Chip.
32-летний футболист принимает участие в 42-м матче против "Барселоны" в своей карьере.
Ранее подобное удавалось только Маноло Санчису и Франсиско Хенто, со стороны "сине-гранатовых" рекордсменом является Хави Эрнандес.
Стоит отметить, что минимально от Рамоса отстаёт форвард "Барселоны" Лионель Месси - в его активе 41 Эль Класико.
Не пропустите: "Реал" и "Барселона" объявили стартовые составы на Эль Класико. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Алавес
|26
|40
|5
|Хетафе
|25
|39
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эспаньол
|26
|33
|12
|Эйбар
|25
|31
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22