Серхио Рамос повторил рекорд Эль Класико

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Серхио Рамос повторил рекорд Эль Класико

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос повторил рекорд Эль Класико, сообщает Mister Chip.

32-летний футболист принимает участие в 42-м матче против "Барселоны" в своей карьере.

Ранее подобное удавалось только Маноло Санчису и Франсиско Хенто, со стороны "сине-гранатовых" рекордсменом является Хави Эрнандес.

Стоит отметить, что минимально от Рамоса отстаёт форвард "Барселоны" Лионель Месси - в его активе 41 Эль Класико.

Не пропустите: "Реал" и "Барселона" объявили стартовые составы на Эль Класико. | http://soccernews.ru

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