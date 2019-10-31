Серхио Рамос повторил рекорд Месси

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Серхио Рамос повторил рекорд Месси

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сумел повторить недавно установленное достижение нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Защитник "сливочных" стал вторым после аргентинца игроком, забившим в 16-м сезоне испанской Примеры подряд.

Стоит отметить, что 33-летний футболист реализовал пенальти в матче против "Леганеса".

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. До этого он полтора сезона провёл в "Севилье", воспитанником которой является.

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