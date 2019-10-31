Серхио Рамос повторил рекорд Месси
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сумел повторить недавно установленное достижение нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Защитник "сливочных" стал вторым после аргентинца игроком, забившим в 16-м сезоне испанской Примеры подряд.
Стоит отметить, что 33-летний футболист реализовал пенальти в матче против "Леганеса".
Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. До этого он полтора сезона провёл в "Севилье", воспитанником которой является.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Гранада
|10
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Севилья
|11
|20
|5
|Реал Сосьедад
|11
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Осасуна
|10
|14
|9
|Леванте
|11
|14
|10
|Валенсия
|11
|14
|11
|Реал Вальядолид
|11
|14
|12
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Алавес
|11
|12
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5