Серхио Рамос предложил Конору Макгрегору перейти в "Реал"
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос предложил известному бойцу Конору Макгрегору перейти в королевский клуб.
"Здорово, дружище! Может тебе стоит поучаствовать в тренировке "Реала"? Ждем тебя в любое время", - написал Серхио под постом Конора, в котором тот демонстрирует футбольные навыки.
В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Конор Макгрегор ответил на видео Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru
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