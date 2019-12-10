Серхио Рамос предложил вручать Роналду и Месси отдельный "Золотой мяч"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил о необходимости реформировать систему вручения "Золотого мяча".
"Можно было бы сделать "Золотой мяч", который бы вручался только Криштиану и Месси в зависимости от их результатов. А ещё один "Золотой мяч" вручать остальным. В конце концов, так было бы лучше для футбола", - цитирует Рамоса Marca.
Напомним, что Месси выиграл в течение карьеры шесть "Золотых мячей", а Роналду - на один меньше.
За последние 12 лет только Луке Модричу удалось прервать гегемонию португальца и аргентинца. Он взял награду в 2018 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9