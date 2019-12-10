Серхио Рамос предложил вручать Роналду и Месси отдельный "Золотой мяч"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос заявил о необходимости реформировать систему вручения "Золотого мяча".

"Можно было бы сделать "Золотой мяч", который бы вручался только Криштиану и Месси в зависимости от их результатов. А ещё один "Золотой мяч" вручать остальным. В конце концов, так было бы лучше для футбола", - цитирует Рамоса Marca.

Напомним, что Месси выиграл в течение карьеры шесть "Золотых мячей", а Роналду - на один меньше.

За последние 12 лет только Луке Модричу удалось прервать гегемонию португальца и аргентинца. Он взял награду в 2018 году.

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