Серхио Рамос предъявил претензии Марсело в потере очков в игре с "Леванте"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос предъявил претензии своему партнеру по линии обороны в команде Марсело в потере очков в субботней игре с "Леванте".

Как информирует sport.es, свое недовольство действиями бразильца 31-летний защитник выразил ему прямо на поле "Сьюдад де Валенсия" сразу после того, как соперник во второй раз за матч сравнял счет, что и удалось запечатлеть телекамерам. В частности, капитан обвинил Марсело в том, что тот не доработал эпизод, приведший к голу, до конца.

Напомним, в "Реале" обеспокоены интересом "Ливерпуля" к Навасу. | soccernews.ru