Серхио Рамос принес "Реалу" победу над "Бетисом"
В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл севильский "Бетис" со счетом 3:2. Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде, Серхио Рамоса, а также автогол Эмерсона. У хозяев отличились Аисса Манди и Вильям Карвальо.
"Бетис" Севилья - "Реал" Мадрид - 2:3 (2:1)
Голы: Вальверде, 14 - 0:1, Манди, 35 - 1:1, Карвалью, 37 - 2:1, Эмерсон, 48 (автогол) - 2:2, Рамос, 82 (с пенальти)
"Бетис": Роблес, Морено, Бартра, Манди, Эмерсон, Хоакин (Тельо, 63), Родригес, Вильям Карвалью, Каналес, Фекир (Морон, 73), Санабрия (Монтойя, 69).
"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Карвахаль, Рамос, Эдегор (Иско, 46), Вальверде, Кроос (Модрич, 45), Каземиро, Йович (Майораль, 72), Бензема.
Удаление: Эмерсон (67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14