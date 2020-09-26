Серхио Рамос принес "Реалу" победу над "Бетисом"

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Серхио Рамос принес "Реалу" победу над "Бетисом"

В матче 3-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл севильский "Бетис" со счетом 3:2. Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде, Серхио Рамоса, а также автогол Эмерсона. У хозяев отличились Аисса Манди и Вильям Карвальо.

"Бетис" Севилья - "Реал" Мадрид - 2:3 (2:1)
Голы: Вальверде, 14 - 0:1, Манди, 35 - 1:1, Карвалью, 37 - 2:1, Эмерсон, 48 (автогол) - 2:2, Рамос, 82 (с пенальти)

"Бетис": Роблес, Морено, Бартра, Манди, Эмерсон, Хоакин (Тельо, 63), Родригес, Вильям Карвалью, Каналес, Фекир (Морон, 73), Санабрия (Монтойя, 69).

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Карвахаль, Рамос, Эдегор (Иско, 46), Вальверде, Кроос (Модрич, 45), Каземиро, Йович (Майораль, 72), Бензема.

Удаление: Эмерсон (67).

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