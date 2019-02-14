Серхио Рамос признался в умышленном получении жёлтой карточки в матче с "Аяксом"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос признался в умышленном получении жёлтой карточки в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса".

"Держа в уме результат, было бы лицемерием сказать, что я сделал это ненамеренно. Я думал об этом во время матча" - приводит слова 32-летнего защитника Football Espana.

Напомним, что из-за полученного предупреждения Рамос пропустит ответный матч с "Аяксом", который состоится 5 марта в Мадриде. Это позволит ему "обнулиться" перед поединками 1/4 финала ЛЧ.

Однако признание испанца может сыграть с ним злую шутку. За подобное УЕФА может наградить футболиста дополнительной дисквалификацией.

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