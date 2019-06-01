Серхио Рамос прокомментировал гибель Рейеса

Теги реал мадридсерхио рамосхосе антонио рейессевильяиспания

Серхио Рамос прокомментировал гибель Рейеса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отреагировал на гибель экс-игрока королевского клуба Хосе Антонио Рейеса.

Напомним, что 35-летний футболист умер в результате автомобильной катастрофы.

"Сломлен и разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат", - написал Рамос в твиттере.

Стоит отметить, что Рамос и Рейес вместе играли в "Севилье", "Реале" и сборной Испании.

Не пропустите: Рамос остался в "Реале" благодаря Зидану. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали подробности трагического ДТП с участием Рейеса

СМИ узнали подробности трагического ДТП с участием Рейеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов