Серхио Рамос прокомментировал гибель Рейеса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отреагировал на гибель экс-игрока королевского клуба Хосе Антонио Рейеса.

Напомним, что 35-летний футболист умер в результате автомобильной катастрофы.

"Сломлен и разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат", - написал Рамос в твиттере.

Стоит отметить, что Рамос и Рейес вместе играли в "Севилье", "Реале" и сборной Испании.

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