Серхио Рамос прокомментировал инцидент с Регилоном

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Серхио Рамос прокомментировал инцидент с Регилоном

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал инцидент с партнёром по команде Серхио Регилоном на одной из тренировок "сливочных".

Напомним, что лидер обороны "бланкос" с близкого расстояния пнул мячом в одноклубника.

"Мне не стоило так реагировать, хотя это обыденная ситуация. Со стороны может казаться иначе, но в случившемся нет ничего страшного. Мы просто всегда выкладываемся на сто процентов и играем на максимум. Давайте отложим это и будем спокойно готовиться к завтрашнему матчу" - написал Рамос в своём твиттере.

Напомним, что во вторник "Реал" на своём поле сыграет с чешской "Викторией Плзень" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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andi
андрей

Рамоса пора продавать,чем старше становится тем грязнее играет.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Молодец Сержик, продолжай и дальше раскалывать команду!

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