Серхио Рамос прокомментировал пенальти в ворота "Барселоны" в матче с "Реалом"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил уверенность, что арбитр справедливо назначил пенальти в ворота "Барселоны" за единоборством между ним и защитником каталонского клуба Клеманом Ленгле. Пенальти был назначен при счете 1:1 и Рамос с "точки" вывел королевский клуб вперед. В концовке встречи третий гол забил Лука Модрич.

"Я считаю, что пенальти - это справедливое решение. Лангле тянул меня за футболку в тот момент, когда я прыгал. Арбитр не заслуживает претензий за столь явный пенальти", - приводит слова Рамоса Marca.

Благодаря победе "Реал" вышел на чистое первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" осталась на 10-й позиции.

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