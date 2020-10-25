Серхио Рамос прокомментировал пенальти в ворота "Барселоны" в матче с "Реалом"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил уверенность, что арбитр справедливо назначил пенальти в ворота "Барселоны" за единоборством между ним и защитником каталонского клуба Клеманом Ленгле. Пенальти был назначен при счете 1:1 и Рамос с "точки" вывел королевский клуб вперед. В концовке встречи третий гол забил Лука Модрич.
"Я считаю, что пенальти - это справедливое решение. Лангле тянул меня за футболку в тот момент, когда я прыгал. Арбитр не заслуживает претензий за столь явный пенальти", - приводит слова Рамоса Marca.
Благодаря победе "Реал" вышел на чистое первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" осталась на 10-й позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14