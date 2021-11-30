Серхио Рамос пропустит ближайший матч ПСЖ

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Серхио Рамос пропустит ближайший матч ПСЖ

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос не сыграет в матче 16-го тура чемпионата Франции против "Ниццы", сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист получит отдых по решению тренерского штаба, так как в воскресенье он сыграл 90 минут в поединке с "Сент-Этьеном" (3:1).

В нынешнем сезоне 35-летний Рамос провел за ПСЖ один матч.

Матч ПСЖ — "Ницца" состоится 1 декабря. Начало встречи — в 23.00 мск.

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