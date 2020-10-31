Серхио Рамос провёл 500-й матч в Примере

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос преодолел историческую отметку по числу игр в чемпионате Испании.

Сегодняшний матч против "Уэски" (4:1) стал для 34-летнего футболиста 500-м в рамках Примеры.

Защитник "сливочных" стал десятым игроком в истории, которому покорился данный рубеж.

Рамос провёл 39 матчей за "Севилью" в Примере и 461 - за "Реал". В этих играх он забил 74 гола и сделал 31 ассист.

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