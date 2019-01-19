Серхио Рамос провёл юбилейный матч в Ла Лиге

В рамках 20-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своём поле обыграл "Севилью" со счётом 2:0.

Как сообщает Opta, этот матч стал 450-м для капитана "сливочных" Серхио Рамоса в Ла Лиге. 32-летний защитник провёл 411 игр в составе "Реала" и 39 - в составе "Севильи".

Стоит отметить, что среди действующих футболистов центрбека "бланкос" по этому показателю опережает только игрок "Бетиса" Хоакин (503).

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 29 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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