Серхио Рамос раскрыл подробности предстоящей свадьбы

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о том, как пройдет его свадьба с известной телеведущей Пилар Рубио.

"Наша свадьба пройдет в Севилье. Мы давно живем в Мадриде, а в Севилье будет меньше народу. Это будет особенная свадьба, так как мы оба особенные. Это важный момент для нас. Мы уже давно вместе, у нас трех замечательных детей.

Мы решили, что летом будет самый лучший момент для свадьбы. Наши дети смогут насладиться ею, так как теперь они уже достаточно взрослые. Если бы мы сыграли свадьбу раньше, то малыши ничего бы не поняли", - приводит слова Рамоса The Mirror.

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