Серхио Рамос рассказал, когда вернется на поле
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос сообщил, что он планирует вернуться в строй через несколько дней.
"Если все пройдет, как запланировано, то я вернусь в строй в конце этой недели. Я тренируюсь с твердым намерением вернуться как можно скорее", — приводит слова Рамоса журналиста Фабрицио Романо в Twitter.
В нынешнем сезоне 35-летний Рамос провел за ПСЖ всего один матч. Он перешел во французский клуб летом 2021 года из мадридского "Реала" на правах свободного агента.
Не пропустите: Рамос высказался об итогах жеребьевки 1/8 ЛЧ. ПСЖ сыграет с "Реалом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси, Роналду и Левандовски - в числе претендентов на награду Globe Soccer Awards
-
"Спартак" близок к покупке защитника молодежной сборной России
-
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Позор "Спартака", успехи ЦСКА и "Локомотива", феерия "Ахмата": результаты 18-го тура РПЛ
-
"Сочи" разгромил "Спартак" в матче с двумя пенальти
Лента новостей
-
1
"Рома" Моуринью обыграла одного из аутсайдеров чемпионата Италии
-
1
"Зенит" близок к покупке лучшего бомбардира "Интернасьонала"
-
1
Джикия поставил оценку "Спартаку" за выступление в чемпионате России
-
2
Месси, Роналду и Левандовски - в числе претендентов на награду Globe Soccer Awards
-
"Зенит" предложил новый контракт Азмуну
-
Руй Витория высказался о возможном увольнении из "Спартака"
-
Отаменди стал жертвой жестокого ограбления
-
Главный тренер "Интера" едва не получил серьезную травму на лестнице (видео)
-
Серхио Рамос рассказал, когда вернется на поле
-
"Спартак" близок к покупке защитника молодежной сборной России
-
Названа сумма компенсации Рую Витории за увольнение из "Спартака"
-
Аршавин прокомментировал конфуз с повторной жеребьевкой Лиги чемпионов
-
Черчесов может возглавить венгерский топ-клуб
-
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
-
"Спартак" переманил одного из сотрудников ПСЖ
-
Кофрие получил три красные карточки в 13 матчах за "Спартак"
-
Позор "Спартака", успехи ЦСКА и "Локомотива", феерия "Ахмата": результаты 18-го тура РПЛ
-
"Сочи" разгромил "Спартак" в матче с двумя пенальти
-
Месси впервые сыграет против "Реала" не будучи игроком "Барселоны"
-
Ваноли прибудет в "Спартак" в среду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13