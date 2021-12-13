Серхио Рамос рассказал, когда вернется на поле

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос сообщил, что он планирует вернуться в строй через несколько дней.

"Если все пройдет, как запланировано, то я вернусь в строй в конце этой недели. Я тренируюсь с твердым намерением вернуться как можно скорее", — приводит слова Рамоса журналиста Фабрицио Романо в Twitter.

В нынешнем сезоне 35-летний Рамос провел за ПСЖ всего один матч. Он перешел во французский клуб летом 2021 года из мадридского "Реала" на правах свободного агента.

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