Серхио Рамос - самый результативный защитник ушедшего десятилетия

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Серхио Рамос - самый результативный защитник ушедшего десятилетия

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос является самым результативным защитников в мире в период с 2011 по 2020 годы, сообщает международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

IFFHS подсчитала все голы, забитые в национальных чемпионатах, еврокубках и официальных матчах сборных. Рамос занимает первое место, забив 89 голов (71 - за "Реал" и 18 - за сборную Испании). Второе место занимает защитник из Гибралтара Джозеф Чиполина (78), третье - костариканец Кейлор Сото (73 гола).

Топ-10 самых результативных защитников ушедшего десятилетия:

1. Серхио Рамос ("Реал", сборная Испании) - 89 голов

2. Джозеф Чиполина (Гибралтар) - 78

3. Кейлор Сото (Коста-Рика) - 73

4-5. Али Маалуль (Тунис) - 66

4-5. Маркус Юргенсон (Эстония) - 66

6. Абдерахман Хашуд (Алжир) - 63

7. Андрес Тюньес (Венесуэла) - 56

8. Мохамед Раби Мефтах (Алжир) - 54

9. Рамин Резаэян (Иран) - 52

10. Александар Коларов (Сербия) - 51.

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