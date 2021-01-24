Серхио Рамос - самый результативный защитник ушедшего десятилетия
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос является самым результативным защитников в мире в период с 2011 по 2020 годы, сообщает международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
IFFHS подсчитала все голы, забитые в национальных чемпионатах, еврокубках и официальных матчах сборных. Рамос занимает первое место, забив 89 голов (71 - за "Реал" и 18 - за сборную Испании). Второе место занимает защитник из Гибралтара Джозеф Чиполина (78), третье - костариканец Кейлор Сото (73 гола).
Топ-10 самых результативных защитников ушедшего десятилетия:
1. Серхио Рамос ("Реал", сборная Испании) - 89 голов
2. Джозеф Чиполина (Гибралтар) - 78
3. Кейлор Сото (Коста-Рика) - 73
4-5. Али Маалуль (Тунис) - 66
4-5. Маркус Юргенсон (Эстония) - 66
6. Абдерахман Хашуд (Алжир) - 63
7. Андрес Тюньес (Венесуэла) - 56
8. Мохамед Раби Мефтах (Алжир) - 54
9. Рамин Резаэян (Иран) - 52
10. Александар Коларов (Сербия) - 51.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14