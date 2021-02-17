Серхио Рамос - самый результативный защитник в XXI веке

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Серхио Рамос - самый результативный защитник в XXI веке

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос является самым результативным защитником в XXI веке, сообщает сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Начиная с начала века Рамос забил 103 гола за "Реал" и 23 - за сборную Испании. Стоит отметить, что в список попал российский защитник Сергей Игнашевич, который занял 23-е мсто с 63 голами.

Топ-5 самых результативных защитников в XXI веке выглядит так:

1. Серхио Рамос (Испания) - 126 голов
2. Маркус Тулио Танака (Япония) -  104 гола
3. Абдерахмане Хашуд (Алжир) - 88
4. Кейлор Сото (Коста-Рика) - 86
5. Маркус Юргенсон (Эстония) - 85.

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