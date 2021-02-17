Серхио Рамос - самый результативный защитник в XXI веке
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос является самым результативным защитником в XXI веке, сообщает сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Начиная с начала века Рамос забил 103 гола за "Реал" и 23 - за сборную Испании. Стоит отметить, что в список попал российский защитник Сергей Игнашевич, который занял 23-е мсто с 63 голами.
Топ-5 самых результативных защитников в XXI веке выглядит так:
1. Серхио Рамос (Испания) - 126 голов
2. Маркус Тулио Танака (Япония) - 104 гола
3. Абдерахмане Хашуд (Алжир) - 88
4. Кейлор Сото (Коста-Рика) - 86
5. Маркус Юргенсон (Эстония) - 85.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14