Серхио Рамос считает, что Перес хочет его ухода из "Реала"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сомневается в своём будущем в королевском клубе.
По информации El Chiringuito TV, отсутствие предложений по новому контракту заставляет думать 34-летнего испанца, что президент "сливочных" Флорентино Перес хочет его ухода.
Защитник, чьё соглашение истекает по окончании нынешнего сезона, напрямую заявил руководству "бланкос" о своих соображениях.
Ранее сообщалось, что "Реал" предложил Рамосу два варианта продления договора - на один год с сохранением зарплаты или на два с 10-процентным сокращением оклада.
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