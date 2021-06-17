Серхио Рамос намерен вернуться в "Реал"

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Серхио Рамос намерен вернуться в "Реал"Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Серхио Рамос выступил на церемонии прощания в связи со своим уходом из мадридского "Реала".

"Спасибо всем, кто был со мной. Хочу поблагодарить клуб и президента (Флорентино Переса), тренеров и сотрудников клуба.

Я смотрю сейчас на вас и не могу сдержать эмоций. Спасибо и болельщикам. Хочу попрощаться здесь, на "Сантьяго Бернабеу". Но вы всегда будете в моем сердце.

Заканчивается уникальный этап моей жизни. Ничего подобного у меня больше не будет. Я хочу продолжить демонстрировать свой лучший уровень и выиграть еще несколько трофеев.

Спасибо всем огромное. Я скорее говорю «до свидания», потому что рано или поздно я вернусь", – сказал Рамос.

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