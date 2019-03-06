Серхио Рамос снимался в документальном фильме, пока "Реал" вылетал из Лиги Чемпионов

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Серхио Рамос снимался в документальном фильме, пока "Реал" вылетал из Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Аякс" на выезде разгромил мадридский "Реал" со счётом 4:1.

Во время этой игры капитан "сливочных" Серхио Рамос находился на частной VIP-трибуне. Там он принимал участие в съёмках документального фильма.

Напомним, что 32-летний защитник пропустил матч с "Аяксом" из-за дисквалификации, которую он, по собственному признанию, заработал намеренно.

Не пропустите: "Реал" установил три клубных антирекорда в матче с "Аяксом". | http://soccernews.ru

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