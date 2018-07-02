Серхио Рамос собирается сыграть на ЧМ-2022

Капитан сборной Испании Серхио Рамос не планирует завершать карьеру в национальной команде.

"Я в сборной уже давно. Мы играем с похвалой и критикой. Нам хотелось бы больше поддержки и любви. Я покидаю этот Чемпионат Мира, сильно горюя, но собираюсь приехать в Катар даже с седой бородой" - приводит слова Рамоса Marca.

Отметим, что в 2022 году, когда состоится следующий мундиаль, центрбеку будет 36 лет.

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