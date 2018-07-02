Серхио Рамос собирается сыграть на ЧМ-2022

Теги серхио рамосиспания

Серхио Рамос собирается сыграть на ЧМ-2022

Капитан сборной Испании Серхио Рамос не планирует завершать карьеру в национальной команде.

"Я в сборной уже давно. Мы играем с похвалой и критикой. Нам хотелось бы больше поддержки и любви. Я покидаю этот Чемпионат Мира, сильно горюя, но собираюсь приехать в Катар даже с седой бородой" - приводит слова Рамоса Marca.

Отметим, что в 2022 году, когда состоится следующий мундиаль, центрбеку будет 36 лет.  

Не пропустите: После Чемпионата Мира сразу пять игроков сборной Испании могут завершить международную карьеру. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов