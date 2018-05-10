Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос стал автором уникального достижения, сообщает AS.

По сведениям издания, 32-летний центрбек "сливочных" - первый игрок в истории Примеры, который в одном матче не забил пенальти, "отличился" автоголом и реализовал 11-метровый.

Напомним, что подобный "комплект" Рамос сумел собрать во вчерашней игре с "Севильей".

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