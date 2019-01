Серхио Рамос указал на симуляцию Стерлинга

Капитан сборной Испании Серхио Рамос указал на симуляцию вингера национальной команды Англии Рахима Стерлинга.

После матча "Фурии Рохи" и "трёх львов" в Лиге Наций защитника "Реала" обвинили в том, что он наступил на лежащего соперника. Игрок "сливочных" решил ответить критикам, опубликовав в своём твиттере видео эпизода, на котором видно, что испанец не нарушает правила.



Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT