Серхио Рамос указал на симуляцию Стерлинга

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Серхио Рамос указал на симуляцию Стерлинга

Капитан сборной Испании Серхио Рамос указал на симуляцию вингера национальной команды Англии Рахима Стерлинга.

После матча "Фурии Рохи" и "трёх львов" в Лиге Наций защитника "Реала" обвинили в том, что он наступил на лежащего соперника. Игрок "сливочных" решил ответить критикам, опубликовав в своём твиттере видео эпизода, на котором видно, что испанец не нарушает правила.

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