Серхио Рамос установил личный рекорд результативности

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Серхио Рамос установил личный рекорд результативности

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос установил личный рекорд результативности, сообщает Squawka.

Гол в ворота "Атлетико" стал для 32-летнего футболиста 11-м во всех турнирах текущего сезона. Ранее он никогда так много не забивал в течение одной кампании.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "РЕАЛ"

Предыдущий рекорд Рамоса датирован сезоном 2016/17 - тогда на его счету было 10 мячей.

Стоит отметить, что из 11 голов нынешнего сезона защитник восемь забил с пенальти.

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