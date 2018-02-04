Серхио Рамос установил рекорд Примеры

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поразил ворота "Леванте" в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, 31-летний футболист отличился забитым голом в 14-м сезоне Примеры подряд.

Рамос стал первым защитником в истории испанского высшего дивизиона с такой длительной голевой серией.

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