Серхио Рамос установил рекорд Примеры

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Серхио Рамос установил рекорд Примеры

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поразил ворота "Леванте" в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, 31-летний футболист отличился забитым голом в 14-м сезоне Примеры подряд.

Рамос стал первым защитником в истории испанского высшего дивизиона с такой длительной голевой серией.

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Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Бетис 22 30
10 Хетафе 21 28
11 Жирона 21 28
12 Леганес 20 28
13 Атлетик Бильбао 21 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 21 24
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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