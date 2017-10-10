Серхио Рамос: "Уверен, Кавани и Неймар смогут уладить неурядицы"

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Серхио Рамос: "Уверен, Кавани и Неймар смогут уладить неурядицы"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о конфликте форвардов французского ПСЖ Неймара и Эдинсона Кавани.

"Возможна ли такая ситуация в "Реале"? Нет, потому что у нас все известно уже до начала матча - все организовано и скоординировано. Криштиану является штатным исполнителем стандартных положений, если его нет на поле, тогда его замещаю я. Существует также и третий исполнитель, который назначается заранее для каждой игры. Это лучший способ избежать проблем, особенно в отношении общественности и представителей СМИ, которые наблюдают за нами и которые находятся в поиске новых сенсаций.

Возвращаясь же к Неймару и Кавани, хочу сказать, что они оба являются великими игроками, и я убежден, что им удастся найти компромисс", - цитирует 31-летнего защитника France Football.

Напомним, Неймар назвал клуб, за который он хотел бы выступать в будущем. | soccernews.ru

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