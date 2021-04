Серхио Рамос вернулся к тренировкам (фото)

Фото: Твиттер @SergioRamos

Капитан "Реала" Серхио Рамос вернулся к тренировочным занятиям. Это стало часть процесса восстановления после травмы икроножной мышцы, полученной в расположении сборной Испании. В последний раз Рамос выходил на поле за клуб 16 марта.

Пока 35-летнему защитнику врачи разрешили тренироваться по индивидуальной программе.

"Так счастлив вернуться", - подписал игрок фото в Твиттере.

So happy to be back! #HalaMadrid pic.twitter.com/tzbDu2uvJY