Серхио Рамос вернулся к тренировкам (фото)
Фото: Твиттер @SergioRamos
Капитан "Реала" Серхио Рамос вернулся к тренировочным занятиям. Это стало часть процесса восстановления после травмы икроножной мышцы, полученной в расположении сборной Испании. В последний раз Рамос выходил на поле за клуб 16 марта.
Пока 35-летнему защитнику врачи разрешили тренироваться по индивидуальной программе.
"Так счастлив вернуться", - подписал игрок фото в Твиттере.
So happy to be back! #HalaMadrid pic.twitter.com/tzbDu2uvJY— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 22, 2021
Пока не известно, сможет ли испанец полностью восстановиться к домашнему матчу 32 тура Ла Лиги против "Бетиса". Однако, даже если это произойдет, то главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, вероятно, придержит футболиста до первого полуфинального матча с "Челси", который состоится 27 апреля.
В текущем сезоне Рамос провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Читать также: Перес прокомментировал ситуацию с контрактом Рамоса | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лапорта предупредил Тебаса о создании Суперлиги за 3 дня до заявления клубов-основателей. Глава Ла Лиги оповестил УЕФА
-
Моуринью может возглавить клуб Ла Лиги
-
Перес: "В баскетболе тоже есть Евролига и она спасла европейский баскетбол"
-
Червиченко считает, что арбитры делают ставки на матчи
-
Кержаков высказался о результативности Дзюбы за сборную России
-
Чеферин: "244 из 247 клубов Европы на нашей стороне"
-
УЕФА перенесет игры групповой стадии Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург
-
Де Брюйне сможет сыграть с ПСЖ
-
"Бавария" хочет продлить контракт с Шупо-Мотингом
-
Серхио Рамос вернулся к тренировкам (фото)
-
Джесси Лингард признался, что недавно хотел приостановить карьеру
-
"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем
-
"Хетафе" хочет выкупить у "Барселоны" Аленью
-
Клинсманн не против стать главным тренером "Тоттенхэма"
-
Сборная Италии представила новую форму (видео)
-
Анчелотти назвал два важных момента, которые не учли создатели Суперлиги
-
"Реал" и "Ювентус" могут исключить из еврокубков
-
Сульшер вышел к фанатам и получил порцию критики за поддержку хозяев клуба
-
Пике поделился мыслями о будущем Месси в "Барселоне"
-
УЕФА может отблагодарить Англию за помощь в развале Суперлиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14