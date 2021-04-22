Серхио Рамос вернулся к тренировкам (фото)

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Серхио Рамос вернулся к тренировкам (фото)Фото: Твиттер @SergioRamos 
Капитан "Реала" Серхио Рамос вернулся к тренировочным занятиям. Это стало часть процесса восстановления после травмы икроножной мышцы, полученной в расположении сборной Испании. В последний раз Рамос выходил на поле за клуб 16 марта.

Пока 35-летнему защитнику врачи разрешили тренироваться по индивидуальной программе.

"Так счастлив вернуться", - подписал игрок фото в Твиттере.

Пока не известно, сможет ли испанец полностью восстановиться к домашнему матчу 32 тура Ла Лиги против "Бетиса". Однако, даже если это произойдет, то главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, вероятно, придержит футболиста до первого полуфинального матча с "Челси", который состоится 27 апреля.

В текущем сезоне Рамос провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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