Серхио Рамос вошел в топ-3 по матчам за национальную сборную

Теги реал мадридиспаниясерхио рамосстатистика

Серхио Рамос вошел в топ-3 по матчам за национальную сборную

Защитник сборной Испании Серхио Рамос вошел в топ-3 по матчам за национальную команду.

Матч 6-го тура группового этапа со сборной Германии стал для Рамоса 178-м в футболке "фурии рохи".

По этому показателю 34-летний Рамос догнал экс-форварда сборной Кувейта Бадер аль-Мутва. Игроки уступают только Ахмеду Мубараку из Омана (179 игр), а также египтянину Ахмеду Хассану (184).

Не пропустите: Рамос высказался о двух нереализованных пенальти в матче с Швейцарией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Позор Германии, успехи Франции и Португалии: все результаты Лиги наций 17 ноября

Позор Германии, успехи Франции и Португалии: все результаты Лиги наций 17 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов