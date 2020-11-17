Серхио Рамос вошел в топ-3 по матчам за национальную сборную

Защитник сборной Испании Серхио Рамос вошел в топ-3 по матчам за национальную команду.

Матч 6-го тура группового этапа со сборной Германии стал для Рамоса 178-м в футболке "фурии рохи".

По этому показателю 34-летний Рамос догнал экс-форварда сборной Кувейта Бадер аль-Мутва. Игроки уступают только Ахмеду Мубараку из Омана (179 игр), а также египтянину Ахмеду Хассану (184).

Не пропустите: Рамос высказался о двух нереализованных пенальти в матче с Швейцарией. | http://soccernews.ru