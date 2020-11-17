Серхио Рамос вошел в топ-3 по матчам за национальную сборную
Защитник сборной Испании Серхио Рамос вошел в топ-3 по матчам за национальную команду.
Матч 6-го тура группового этапа со сборной Германии стал для Рамоса 178-м в футболке "фурии рохи".
По этому показателю 34-летний Рамос догнал экс-форварда сборной Кувейта Бадер аль-Мутва. Игроки уступают только Ахмеду Мубараку из Омана (179 игр), а также египтянину Ахмеду Хассану (184).
Не пропустите: Рамос высказался о двух нереализованных пенальти в матче с Швейцарией. | http://soccernews.ru
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|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
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|12
|Леванте
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
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|Сельта Виго
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|Эспаньол
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|14