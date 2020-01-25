Серхио Рамос восстановился после травмы

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Серхио Рамос восстановился после травмы

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос готов вернуться на поле, утверждает AS.

12 января во время финала Суперкубка Испании против "Атлетико" защитник "бланкос" получил травму голеностопа и с тех пор находился в лазарете.

Теперь же 33-летний футболист залечил повреждение и вернулся к тренировкам с командой.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 24 матча и забил 5 голов.

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