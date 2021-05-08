Серхио Рамос выбыл до конца сезона. Матч с "Челси" мог стать для него последним в составе "Реала"

Фото сайт "Реала"

Мадридский "Реал" потерял до завершения сезона своего капитана Серхио Рамоса.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, у звёздного испанца воспалилась полуперепончатая мышца левой ноги.

Пресс-служба "бланкос" традиционно не назвала сроки восстановления 35-летнего футболиста, однако СМИ пишут, что сезон для него окончен.

Учитывая, что контракт Рамоса с "Реалом" истекает 30 июня, матч против "Челси" в минувшую среду мог стать последним для защитника в составе "сливочных".

Также стоит отметить, что в 2021 календарном году центрбек смог принять участие только в 5 играх мадридцев, пропустив остальные из-за эпидемии травм.

Не пропустите: "Челси" может вернуть Азара. | http://soccernews.ru