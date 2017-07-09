Серхио Рамос: "Выигрыш мной "Золотого мяча" стал бы историческим событием"

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Серхио Рамос: "Выигрыш мной "Золотого мяча" стал бы историческим событием"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о возможном выигрыше им приза лучшему игроку планеты.

"За последние годы трофей был связан исключительно с Лео и Криштиану. Но, к примеру, Каннаваро, который был моим коллегой по амплуа, также выигрывал приз... Я многого достиг на протяжении всей моей карьеры, которая была очень хороша, но если бы я был вознагражден "Золотым мячом", это стало бы историческим событием", - цитирует 31-летнего защитника Marca.

Напомним, Рамос считает, что Мбаппе войдет в число лучших футболистов планеты. | soccernews.ru

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