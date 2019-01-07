Серхио Рамос выразил недовольство работой системы VAR

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос после поражения от "Реал Сосьедада" в матче 18-го тура Примеры выразил недовольство работой системы VAR.

"Я не буду винить судей в нашем поражении, но ради чего была внедрена система VAR? Разве не для таких спорных моментов, как с Винисиусом? Я всегда поддерживал видеотехнологии в футболе, но почему-то они не работают, когда это нужно. К примеру, в матче с "Барселоной" VAR помог каталонцам. Разве происходящее справедливо?" - приводит слова Рамоса AS.

Также защитник высказался о кризисе "Реала".

"Нам не хватает эффективности. Команда должна восстановить свою лучшую версию, тогда и результаты придут. Можете не сомневаться, мы проведём работу над ошибками и преодолеем этот кризис. Мадрид никогда не умрёт" - добавил Рамос.

По итогам 18 туров "Реал" занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 30 очков.

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