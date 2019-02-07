Серхио Рамос вышел на третье место по числу сыгранных Эль Класико

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Серхио Рамос вышел на третье место по числу сыгранных Эль Класико

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос принял участие в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны".

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Таким образом, лидер обороны "сливочных" сыграл в 40-м Эль Класико. По этому показателю 32-летний футболист вышел на третье место в истории.

Впереди защитника "бланкос" только ХавиПако Хенто (оба - по 42) и Мануэль Санчис (43).

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 598 матчей, забил 83 гола и сделал 38 ассистов.

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