Серхио Рамос вышел на второе место среди защитников-бомбардиров в чемпионате Испании

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Серхио Рамос вышел на второе место среди защитников-бомбардиров в чемпионате Испании

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос вышел на второе место по числу голов среди защитников в чемпионате Испании.

В матче 28-го тура Ла Лиги с "Эйбаром" Рамос забил свой 67-й гол и догнал бывшего защитника "Барселоны" Рональда Кумана. Они уступают только экс-защитнику "Реала" Фернандо Йерро, на счету которого 105 голов.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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