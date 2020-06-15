Серхио Рамос вышел на второе место среди защитников-бомбардиров в чемпионате Испании
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос вышел на второе место по числу голов среди защитников в чемпионате Испании.
В матче 28-го тура Ла Лиги с "Эйбаром" Рамос забил свой 67-й гол и догнал бывшего защитника "Барселоны" Рональда Кумана. Они уступают только экс-защитнику "Реала" Фернандо Йерро, на счету которого 105 голов.
В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14