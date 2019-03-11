Серхио Рамос высказался о конфликтах с Марсело и Пересом

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Серхио Рамос высказался о конфликтах с Марсело и Пересом

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высказался о конфликтах, участником которых он стал в последнее время.

Напомним, что сначала 32-летний футболист поссорился с президентом королевского клуба Флорентино Пересом, а затем повздорил с партнёром по команде - бразильским защитником Марсело.

"Конфликт с Пересом? Такие вещи обсуждаются и решаются в раздевалке. Проблем нет, всех интересует только "Реал". Что касается стычки с Марсело, то мы всё обсудили на тренировке. Это часть работы, напряжение присутствует. Но это скорее анекдот из нашей повседневной жизни. Марсело мне как брат", - сказал Рамос.

В текущем сезоне опытный центрбек сыграл за "Реал" 39 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 ассиста. 

Не пропустите: Серхио Рамос ярко оценил выступления "Реала" в этом сезоне. | http://soccernews.ru

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