Серхио Рамос высоко оценил работу Вальверде в "Барселоне"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высоко оценил работу Эрнесто Вальверде в каталонской "Барселоне".

Так, по информации испанской прессы, 31-летний защитник "сливочных" считает, что успехи "сине-гранатовых" в текущем сезоне в первую очередь объясняются работой, которую проделал новый наставник их команды. При этом Рамос подчеркнул, что состав "Барсы" после ухода Неймара стал слабее.

Напомним, Рамос призвал "Реал" подписать игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru