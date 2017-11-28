Серхио Рамос высоко оценил работу Вальверде в "Барселоне"

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Серхио Рамос высоко оценил работу Вальверде в "Барселоне"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос высоко оценил работу Эрнесто Вальверде в каталонской "Барселоне".

Так, по информации испанской прессы, 31-летний защитник "сливочных" считает, что успехи "сине-гранатовых" в текущем сезоне в первую очередь объясняются работой, которую проделал новый наставник их команды. При этом Рамос подчеркнул, что состав "Барсы" после ухода Неймара стал слабее.

Напомним, Рамос призвал "Реал" подписать игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru 

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