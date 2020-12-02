Серхио Рамос вызвал на бой звезду боев без правил

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос хочет провести бой с легендарным бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором.

"Когда будешь готов, Конор", - написал Рамос в своем Instagram, опубликовав видео из тренажерного зала.

32-летний Макгрегор является одним из самых знаменитых бойцов ММА. За свою карьеру он провел 26 боев, одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

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