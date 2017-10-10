Серхио Рамос: "Я одобрил назначение Зидана наставником "Реала"

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Серхио Рамос: "Я одобрил назначение Зидана наставником "Реала"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о своей роли при назначении Зинедина Зидана главным тренером команды.

"Мне нечего скрывать, когда меня спросили, что я думаю о возможности назначения Зизу на тренерский мостик, я сразу же молчаливо кивнул. Потому что я знал, что это человек, который знает работу клуба изнутри... Идея иметь его в качестве тренера восхитила меня. Я сказал, что он может рассчитывать на нас", - цитирует 31-летнего защитника France Football.

Напомним, Рамос высказался о конфликте Неймара и Кавани. | soccernews.ru

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