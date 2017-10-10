Серхио Рамос: "Я одобрил назначение Зидана наставником "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал о своей роли при назначении Зинедина Зидана главным тренером команды.

" Мне нечего скрывать, к огда меня спросили, что я думаю о возможности назначения Зизу на тренерский мостик , я сразу же молчаливо кивнул. Потому что я знал, что это человек, который знает работу клуба изнутри ... Идея иметь его в качестве тренера восхитила меня. Я сказал, что он может рассчитывать на нас ", - цитирует 31-летнего защитника France Football.

Напомним, Рамос высказался о конфликте Неймара и Кавани. | soccernews.ru