Серхио Рамос ярко оценил выступления "Реала" в этом сезоне

1 Теги реал мадридсерхио рамос

Серхио Рамос ярко оценил выступления "Реала" в этом сезоне

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос ярко оценил выступления своей команды в сезоне 2018/2019.

"Футболисты любят говорить на поле своей игрой. Но в этом сезоне всё не так. Происходящее в последнее время можно охарактеризовать только одним словом - катастрофа. Я этого не скрываю, вся команда этого не скрывает. Самую большую ответственность несут игроки, а я как капитан - ещё больше. Вот почему я считаю, что лучший способ ответить на все вопросы, витающие в воздухе, делать это открыто", - сказал Рамос.

Напомним, что за последние две недели "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов, а также практически потерял шансы на чемпионство в Примере.

В текущем сезоне 32-летний Рамос сыграл за "сливочных" 39 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста. 

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Молодец Сирожа, ты должен и дальше оставаться в Реале и тащить его на самое ДНО ! Вместе с Пересом, вы обязаны его уничтожить до конца.

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