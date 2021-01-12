Серхио Рамос забил эффектный гол в ворота Лунина
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос забил красивый гол вратарю сборной Украины Андрею Лунину во время тренировки "сливочных"
34-летний испанец поставил мяч за штрафной площадью, и, примерно, с 20 метров эффектно закрутил мяч точно в "девятку" ворот 21-летнего украинца.
☄️ ¡A la diana, @SergioRamos! #RMSuperCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/dqf3Sqn33W— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 11, 2021
Овации от партнеров по команде не заставили себя ждать.
Напомним, Лунин пока прочно сидит в запасе "королевского клуба", где первым номером является Тибо Куртуа. Андрей еще не выходил на поле в футболке "Реала".
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