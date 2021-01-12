Серхио Рамос забил эффектный гол в ворота Лунина

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос забил красивый гол вратарю сборной Украины Андрею Лунину во время тренировки "сливочных"

34-летний испанец поставил мяч за штрафной площадью, и, примерно, с 20 метров эффектно закрутил мяч точно в "девятку" ворот 21-летнего украинца.