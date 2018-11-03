Серхио Рамос забил с пенальти больше голов, чем любой другой защитник из Ла Лиги за последние пять сезонов

Теги реал мадридреал вальядолидсерхио рамос

Серхио Рамос забил с пенальти больше голов, чем любой другой защитник из Ла Лиги за последние пять сезонов

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос реализовал пенальти в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида".

Для 32-летнего футболиста это пятый гол, забитый с 11-метрового удара, за последние пять сезонов.

Как сообщает Opta, Рамос лидирует по этому показателю среди всех защитников, выступающих в Ла Лиге.

В текущем сезоне опытный центрбек забил три гола в чемпионате, все - с пенальти.

Не пропустите видеообзор матча "Реал" - "Вальядолид". | http://soccernews.ru

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6 Реал Мадрид 11 17
7 Жирона 11 16
8 Леванте 10 16
9 Реал Вальядолид 11 16
10 Хетафе 10 15
11 Сельта Виго 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 11 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
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