Серхио Рамос забил с пенальти больше голов, чем любой другой защитник из Ла Лиги за последние пять сезонов

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос реализовал пенальти в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида".

Для 32-летнего футболиста это пятый гол, забитый с 11-метрового удара, за последние пять сезонов.

Как сообщает Opta, Рамос лидирует по этому показателю среди всех защитников, выступающих в Ла Лиге.

В текущем сезоне опытный центрбек забил три гола в чемпионате, все - с пенальти.

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