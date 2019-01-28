Серхио Рамос забил юбилейный гол головой

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поразил ворота "Эспаньола" в матче 21-го тура испанской Примеры.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЭСПАНЬОЛ" - "РЕАЛ"

Как сообщает Opta, для 32-летнего защитника этот гол стал 50-м, забитым головой в составе "сливочных".

Всего за "Реал" Рамос забил 83 мяча, то есть головой он огорчал соперников в 60 процентах случаев.

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