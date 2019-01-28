Серхио Рамос забил юбилейный гол головой

Теги реал мадридсерхио рамосстатистика

Серхио Рамос забил юбилейный гол головой

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поразил ворота "Эспаньола" в матче 21-го тура испанской Примеры.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ЭСПАНЬОЛ" - "РЕАЛ"

Как сообщает Opta, для 32-летнего защитника этот гол стал 50-м, забитым головой в составе "сливочных".

Всего за "Реал" Рамос забил 83 мяча, то есть головой он огорчал соперников в 60 процентах случаев.

Не пропустите: "Реал" теряет Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ракицкий успешно прошёл медосмотр перед переходом в "Зенит"

Ракицкий успешно прошёл медосмотр перед переходом в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов