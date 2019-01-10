Серхио Рамос забил юбилейный гол в карьере
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поразил ворота "Леганеса" в первом матче 1/8 финала Кубка Короля.
Как сообщает Squawka, этот гол стал для 32-летнего защитника сотым в профессиональной карьере.
Рамос забил 80 мячей в составе "Реала", 17 - в футболке национальной сборной Испании и 3 - выступая за "Севилью".
Не пропустите: Иско поставил лайк под критикующим "Реал" постом. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Лента новостей
-
ПСЖ грозит серьёзное наказание от УЕФА
-
"Ювентус" и "Арсенал" ведут борьбу за форварда сборной Косово
-
Винисиус Жуниор демонстрирует блестящую статистику в составе "Реала"
-
Френки Де Йонг сделал громкое заявление о своём будущем
-
ЦСКА объявил о важном решении по будущему Абеля Эрнандеса
-
"Бавария" теряет Рибери
-
Четыре игрока пропустили тренировку "Спартака"
-
"Ливерпуль" намерен в январе усилить центр обороны
-
Газзаев не собирается участвовать в выборах президента РФС
-
"Челси" пожалуется в ФИФА на "Баварию"
-
ЦСКА продлил контракты с двумя игроками
-
Тухель недоволен судейством в матче с "Генгамом"
-
1
Солари прокомментировал крупную победу над "Леганесом" в Кубке Короля
-
"Бавария" официально подтвердила интерес к вингеру "Челси"
-
Девушка дня: Ребекка Варди - избранница форварда "Лестера" Джейми Варди
-
Арьен Роббен назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
-
"Челси" кардинально изменил трансферные планы
-
ЦСКА без Акинфеева и ряда легионеров отправился на первый зимний сбор
-
1
Серхио Рамос забил юбилейный гол в карьере
-
Кононов обратился к новичкам "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Валенсия
|18
|22
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|18
|21
|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
|19
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Вильярреал
|18
|17
|19
|Райо Вальекано
|18
|16
|20
|Уэска
|18
|11