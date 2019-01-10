Серхио Рамос забил юбилейный гол в карьере

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поразил ворота "Леганеса" в первом матче 1/8 финала Кубка Короля.

Как сообщает Squawka, этот гол стал для 32-летнего защитника сотым в профессиональной карьере.

Рамос забил 80 мячей в составе "Реала", 17 - в футболке национальной сборной Испании и 3 - выступая за "Севилью".

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