Серхио Рамос забил юбилейный гол за "Реал"

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Серхио Рамос забил юбилейный гол за "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос забил свой 100-й гол в составе королевского клуба.

Юбилейный гол футболист забил в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с миланским "Интером".

34-летний Рамос в нынешнем сезоне провел за "Реал" девять матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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