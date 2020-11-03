Серхио Рамос забил юбилейный гол за "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос забил свой 100-й гол в составе королевского клуба.

Юбилейный гол футболист забил в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с миланским "Интером".

34-летний Рамос в нынешнем сезоне провел за "Реал" девять матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Серхио Рамос повторил рекорд Касильяса. | http://soccernews.ru