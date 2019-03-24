Серхио Рамос забил за сборную Испании в пятом матче подряд
В рамках первого тура квалификации Евро-2020 сборная Испании дома обыграла Норвегию со счётом 2:1.
Победный гол в этом матче забил капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос, реализовавший пенальти.
32-летний защитник отличился в пятой игре подряд в составе "Фурии Рохи". Ранее он поражал ворота Хорватии, Уэльса, Англии и снова Хорватии.
Дважды Рамос забивал с пенальти, ещё три мяча - ударами головой.
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|Хетафе
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|Реал Сосьедад
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