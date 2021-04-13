Серхио Рамос заразился коронавирусом

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сдал положительный тест на COVID-19.

Информацию о заражении коронавирусом 35-летнего футболиста подтвердил официальный сайт королевского клуба.

Напомним, что сейчас защитник восстанавливается после мышечной травмы, полученной в матче сборной Испании.

В текущем сезоне Рамос провёл за "Реал" 20 игр, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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