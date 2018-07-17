Серхио Рамос женится на своей давней подруге



Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что он женится на своей девушке испанской журналистке Пилар Рубио.

"Она сказала "да". Я люблю тебя... навсегда", - написал Рамос в своем Instagram.

Стоит отметить, что 32-летний Рамос встречается с Рубио, которая старше него на восемь лет, с 2012 года. За это время у пары родилось трое сыновей.

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