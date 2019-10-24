Серхио Рамоса оштрафовали на крупную сумму за налоговые махинации
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос будет вынужден заплатить в испанскую казну 1 миллион евро.
Как сообщает El Mundo, такова сумма штрафа за уклонение от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 год.
Утверждается, что футболист скрывал доходы за использование своих имиджевых прав. 33-летний защитник вину отрицает и уже готовит апелляцию.
В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 11 матчей и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
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|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
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|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2