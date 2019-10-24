Серхио Рамоса оштрафовали на крупную сумму за налоговые махинации

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос будет вынужден заплатить в испанскую казну 1 миллион евро.

Как сообщает El Mundo, такова сумма штрафа за уклонение от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 год.

Утверждается, что футболист скрывал доходы за использование своих имиджевых прав. 33-летний защитник вину отрицает и уже готовит апелляцию.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 11 матчей и забил 1 гол.

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