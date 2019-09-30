Серхио Рамосу грозит 12-матчевая дисквалификация

Контрольно-дисциплинарный комитет Примеры рассмотрит инцидент с участием капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса в матче седьмого тура чемпионата против "Атлетико" (0:0).

33-летнего футболиста могут наказать за оскорбительные высказывания в адрес одного из помощников арбитра во время дерби.

Если вина защитника будет доказана, его могут дисквалифицировать на 12 матчей. Это максимальный срок. В лучшем случае он пропустит 4 игры.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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