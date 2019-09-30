Серхио Рамосу грозит 12-матчевая дисквалификация
Контрольно-дисциплинарный комитет Примеры рассмотрит инцидент с участием капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса в матче седьмого тура чемпионата против "Атлетико" (0:0).
33-летнего футболиста могут наказать за оскорбительные высказывания в адрес одного из помощников арбитра во время дерби.
Если вина защитника будет доказана, его могут дисквалифицировать на 12 матчей. Это максимальный срок. В лучшем случае он пропустит 4 игры.
В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 7 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Рамос может быть наказан длительной дисквалификацией и пропустить матч с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2