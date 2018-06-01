Серхио Рамосу угрожают из-за травмы Салаха

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Серхио Рамосу угрожают из-за травмы Салаха

Капитану мадридского "Реала" Серхио Рамосу и его семье угрожают из-за травмы вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Напомним, что египтянин повредил плечо в финале Лиги Чемпионов в результате борьбы с испанским центрбеком.

Как сообщает Marca, из-за угроз Рамос и его родственники были вынуждены сменить номера телефонов.

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